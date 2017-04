ROMA – Terra piatta e sole le gira intorno: tesi di dottorato in nome del Corano. All’alba del terzo millennio la teoria tolemaica è più viva che mai, alla faccia di Copernico e Keplero, di Galileo e di tutta della scienza moderna: all’università di Sfax, in Tunisia, una studentessa ha impiegato ben 5 anni per dimostrare in una tesi di dottorato che la terra è piatta e il sole le gira intorno. L’ambizioso progetto si proponeva nientemeno che “rovesciare le leggi di Newton, Keplero e Einstein, vista la debolezza dei loro fondamenti e proporre una nuova visione della cinematica degli oggetti conforme ai versetti del Corano”.

Proprio così: se non fosse stata intercettata dalla rete, la tesi sarebbe passata inosservata. Ovvero sarebbe stata considerata un normale, forse lusinghiero contributo alla cultura accademica tunisina. Per fortuna in Tunisia, benché radicate e come abbiamo visto ben inserite nell’accademia, tali farneticanti e oscurantiste teorie sono minoritarie. Il ministero dell’Istruzione, grazie anche al sussulto di indignazione e alle denunce di veri scienziati e astrofisici, infine ha respinto con disonore la tesi.

Per citare Petrolini, la colpa non è della studentessa, ma di chi ce l’ha mandata: ha infatti un nome, Jamel Touir, il relatore della tesi. Già membro dell’Assemblea costituente in rappresentanza del partito laburista Ettakatol, coerente con i vaneggiamenti cui lo costringono ignoranza e fanatismo, aveva accampato giustificazioni improbabili: “La studentessa era stata incoraggiata da alcuni ricercatori americani che le hanno inviato delle pubblicazioni della Nasa”.

Forse quella fazione interna alla Nasa che lavora in incognito per i creazionisti fautori del disegno intelligente a scapito delle pericolose teorie di Darwin? Si scherza, fino a un certo punto: uno di loro, la miliardaria trumpiana Betsy DeVos, è ministro dell’Istruzione. Di nuovo, c’è poco da ridere: negli Stati Uniti una persona su 4, circa ottanta milioni, semplicemente non sa che la terra gira intorno al sole.