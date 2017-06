Terremoto al largo delle Fiji: scossa di magnitudo 6.2 nell’Oceano Pacifico

SUVA – Una potente scossa di terremoto di magnitudo 6.2 della scala Richter è stata registrata lunedì 26 giugno al largo delle isole Fiji, nell’Oceano Pacifico.

La scossa, che è stata avvertita in tutta la regione di Tonga, ha avuto epicentro a 209 chilometri a nord-ovest di Nukualoka, a 221 chilometri ad ovest di Pangai (Tonga) e a 562 chilometri a sud-est di Suva, nelle Fiji. Ma non ci sono fortunatamente persone che abitano entro i 100 chilometri dall’epicentro, per cui nessuno è rimasto ferito. Non si teme uno tsunami.