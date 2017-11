SEUL – Terremoto in Corea del Sud. Due potenti scosse con epicentro in mare a 6 chilometri a nord della città di Pohang, sulla costa sudorientale, sono state registrate nel pomeriggio di mercoledì 15 novembre ora locale, la mattina in Italia: la prima scossa, di magnitudo 5.5 della scala Richter, è stata registrata verso le 14:29 locali (6:29 in Italia), la seconda, di magnitudo 5.4, poco dopo.

L’onda sismica è stata percepita anche a Seul, distante oltre 300 chilometri, ha riferito la Korea Meteorological Administration. Per ora non si segnalano rischi di possibili tsunami.

La duplice scossa ha spinto le autorità locali a chiedere ai residenti di evacuare a causa di nuove e possibili scosse di assestamento. L’onda sismica è stata di fatto percepita in tutto il Paese, dalla capitale Seul fino all’isola meridionale di Jeju, distante alcune centinaia di chilometri dall’epicentro.

Sui social network si sono moltiplicate le storie sui palazzi scossi, libri e oggetti caduti dagli scaffali, mentre i media sudcoreani hanno riferito al momento non risultano esserci casi di gravi e seri danni a persone o cose. L’are di Pohang ospita una centrale nucleare, ma l’operatore statale Korea Hydro & Nuclear Powerha reso noto che i reattori “non sono stati affetti” dalla potente scossa e “stanno tutti funzionando regolarmente, senza alcun arresto precauzionale o perdita di potenza”.