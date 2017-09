NEW DELHI – Terremoto in India. Una scossa di magnitudo 5.4 della scala Richter ha colpito mercoledì 6 settembre le Isole Andamane e Nicobare, senza che per il momento si segnalino vittime o danni gravi.

Il sisma, registrato dai sismografi dell’USGS statunitense alle 5:40 ora locale (le 2:10 italiane), ha avuto un epicentro ad una profondità di 86 chilometri e a 162,2 chilometri a sud-est della capitale, Port Blair. Le Isole Andamane sono considerate zona sismica di “intensità molto severa” dall’Ufficio degli Standard indiani.

Le isole vennero gravemente colpite dallo tsunami nell’Oceano Indiano del 26 dicembre 2004, che si stima abbia ucciso oltre 3mila persone tra abitanti delle isole e turisti.