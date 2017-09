ROMA – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 8.1 – secondo una stima dell’Usgs, l’istituto geologico statunitense – ha colpito il Messico alle 6:49 italiane. L’epicentro del terremoto è stato individuato sotto l’oceano, 87 km a sudovest di Pijijiapan, a una profondità di 69,7 km. Il forte sisma è stato seguito da altre sei scosse di magnitudo tra 4,4 e 5,7. Il terremoto ha colpito praticamente tutta l’America Centrale ed è stato avvertito fino in Sud America, per la precisione in Ecuador.

Ufficialmente per ora ci sono almeno un morto in Guatemala e tre in Chiapas.

Gran parte di Città del Messico è rimasta senza luce. L’allarme per un possibile maremoto è stato diffuso fino al El Salvador e Costa Rica. I primi video mostrano lampioni delle autostrade e la colonna di Città del Messico, monumento simbolo dell’Indipendenza, che ondeggiano ampiamente.

Rispetto all’istituto geologico statunitense, discordano di poco i dati rilevati dal Servizio Sismologico Nazionale del Messico che registra un sisma di magnitudo 8.4.

La scossa è stata registrata anche in Guatemala, dove la violenza del fenomeno è stata classificata a 7.3 della scala Richter, secondo le prime informazioni fornite dall’Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia. Il governo ha invitato i cittadini a mantenere la calma. Ma il terremoto è stato sentito in tutto il Centroamerica: il governo di El Salvador tramite un tweet del presidente Jimmy Morales ha invitato la popolazione a mantenere la calma e ha predisposto le misure di evacuazione delle aree costiere in caso si concretizzi il rischio tsunami.

Diramata una allerta tsunami sulla costa occidentale di Messico, Ecuador, Nicaragua, Panama, Guatemala, Honduras, El Salvador e Costa Rica.

Il meccanismo che ha generato questo terremoto, ha osservato il sismologo Alessandro Amato, dell’Ingv, è legato alla placca oceanica che spinge sotto quella continentale americana.

L’agenzia della protezione civile ha reso noto che si tratta del terremoto più violento dopo quello che nel 1985 provocò migliaia di vittime. Sulla città pochi minuti dopo l’allarme hanno cominciato a volare elicotteri della protezione civile per verificare che non vi fossero stati crolli. La compagnia petrolifera statale, Pemex, ha annunciato l’avvio di verifiche sugli impianti, in particolare sulla raffineria di Salina Cruz che si trova nella regione dell’epicentro. Le autorità del Salvador hanno messo in è preallarme le comunità locali per un’eventuale evacuazione della popolazione dalle zone costiere.

