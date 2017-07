Terremoto Russia, scossa di magnitudo 7.4 al largo delle isole di Commodoro

MOSCA – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.4 è stata registrata alle 11:34 ora locale (l’1:34 in Italia) in mare al largo delle isole del Commodoro, arcipelago russo nel mare di Bering al largo della penisola della Kamchatka. Secondo il Centro di allerta tsunami del Pacifico (Ptwc), c’è il pericolo di onde maremoto per le coste entro i 300 km dall’epicentro del sisma.

Secondo i rilevamenti del servizio geologico statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a 10 km di profondità; l’epicentro è stato vicino all’isola di Mednyj, che è praticamente disabitata, e 335 km a ovest di Attu, isola dell’Alaska anch’essa inabitata. Non si hanno al momento segnalazioni dai danni a persone o cose.