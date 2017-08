GUAM – Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata oggi, 30 agosto, sull’isola di Guam, nell’oceano Pacifico occidentale.

Secondo quanto rende noto l’Istituto geofisico americano (Usgs), il sisma ha colpito alle 8:00 di questa mattina ora locale (le 4:00 del mattino in Italia), con epicentro a 83,4 chilometri a sudest di Inarajan, un villaggio sudorientale di 2.300 persone.

L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 10 km. Per il momento non si hanno notizie di danni o vittime. La Corea del Nord ha minacciato di recente di lanciare missili balistici nelle acque di Guam, che ha uno statuto di territorio non incorporato degli Stati Uniti.