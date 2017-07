Terrorismo, volevano far saltare aereo in volo: 4 arresti in Australia

SYDNEY – Sventato in Australia un piano terroristico che aveva come obiettivo una bomba da piazzare su un aereo in volo. Lo riportano i media locali. La polizia federale australiana ha condotto una serie di raid anti terrorismo in tutta Sydney, nell’ambito di un indagine scattata dopo alcune informazioni ricevute su un sospetto attacco terroristico ad un aereo. Quattro persone – sottolineano le stesse fonti – sono state arrestate.

La notizia è stata anche confermata dal premier Malcolm Turnbull: “Posso riferirvi che è stata una vasta operazione antiterroristica (una quarantina gli agenti impegnati) per sventare un piano per abbattere un aereo”, ha confermato il primo ministro, aggiungendo che sono state rafforzate le misure di sicurezza negli scali di tutto il Paese per scongiurare e prevenire piani per attuare attacchi terroristici in Australia. L’indagine sarebbe stata condotta dopo alcune informazioni ricevute dall’intelligence che hanno permesso di ricostruire un piano per collocare una bomba su un velivolo.

La famiglia di uno dei presunti attentatori, che viveva in una casa sulla Cleveland Street di Surry Hills, è stata descritta come “una famiglia normale”. La strada a Cleveland è rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino a sabato sera. Il commissario federale australiano della polizia, Andrew Colvin, ha spiegato che i funzionari hanno accertato che le persone a Sydney stavano progettando un attacco terroristico con un “dispositivo improvvisato”.