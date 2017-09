DALLAS – Spari all’interno di un’abitazione in Texas. Sette persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una casa a Plano, nel nord dello Stato Usa. Un sospetto è stato ucciso dalla polizia. Lo rendono noto le autorità locali.

La sparatoria è avvenuta verso le 20 di domenica sera nella città situata circa 30 km a nordest di Dallas. La polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di colpi d’arma da fuoco: al loro arrivo gli agenti hanno risposto al fuoco del sospetto, uccidendolo.

Le vittime non sono state ancora identificate, ma sarebbero tutti adulti. Da chiarire il movente.