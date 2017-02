Trump. Folla oceanica a Teheran gridando ”abbasso gli Usa”

IRAN, TEHERAN – La risposta della piazza alla nuova politica nei confronti dell’Iran del presidente Donald Trump è arrivata venerdi molto forte a Teheran in occasione delle celebrazioni per il 38/o anniversario della Rivoluzione islamica.

L’appello alla partecipazione lanciato qualche giorno fa dalla Guida Suprema, ayatollah Sayyed Ali Khamenei, è stato raccolto da milioni di iraniani che hanno invaso le strade e le piazze della capitale al grido “abbasso gli Usa”. Lo stesso slogan, urlato in ogni angolo di Teheran, è apparso su cartelloni portati in strada dalla gente.

Una risposta forte, quindi, caratterizzata anche da uno spirito sarcastico. Numerose sono state infatti le caricature di Trump esposte e portate in strada. E non è mancata quella enorme, affissa nei pressi dell’Università, nella quale compare lo Zio Sam in atteggiamento perplesso, che si gratta la testa con preoccupazione a fronte alle iniziative del tycoon.