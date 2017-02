Trump contro Schwarzenegger, ”Pessimo come governatore e in tv”

USA, WASHINGTON – ”Arnold Schwarzenegger è stato un pessimo governatore della California e ha fatto ancora peggio nel reality tv The Apprentice”. Lo ha twittato il presidente Donald Trump, che era diventato popolarissimo negli Usa proprio conducendo the Apprentice, un reality dedicato ai suoi talenti di imprenditore. Schwarzenegger, che gli è subentrato, non riesce a raggiungere gli stessi livelli di ascolti, come Trump ha spesso pubblicamente affermato prendendolo in giro.

In risposta alle critiche ironiche dell’inquilino della Casa Bianca, l’ex governatore ha anche lui postato un video su Twitter, affermando: “Senti Donald, ho avuto una grande idea: perché non facciamo a cambio? Torna in tv visto che sei un esperto in audience e io prendo il tuo lavoro, così la gente può di nuovo dormire sonni tranquilli”.