MIAMI – Si preannuncia una catastrofe? Con l’aiuto di codici biblici e segni presenti nelle piramidi egizie di Giza, il numerologo cristiano David Meade ha predetto il passaggio del Pianeta X nel sistema solare il 23 settembre. Ospite del Late night in the Midlands, trasmissione radiofonica americana di stampo cospirativo, Meade ha spiegato che l’attrazione gravitazionale del Pianeta avrà un’enorme ricaduta sulla Terra, si scateneranno tsunami e terremoti ai quali le persone potranno tuttavia sopravvivere realizzando dei bunker.

Quando gli è stato chiesto se i residenti della Florida riuscirebbero a sopravvivere all’evento, il numerologo ha risposto: “Il tratto di terra sporgente più alto è di 150 metri sul livello del mare, come punto, quindi, potrebbe rivelarsi sicuro”.

Come riporta il quotidiano britannico The Express, Meade ha consigliato, a partire già dal prossimo mese, di dirigersi dove il terreno è più alto e, qualora fosse possibile, di abbandonare del tutto gli Stati Uniti, dal momento che potrebbe verificarsi una vera e propria frattura, che dividerebbe la nazione a metà.

“Luoghi come il sud di Orlando o le isole Keys sono ad alto rischio: la vicinanza con l’Oceano, il cui livello potrebbe alzarsi repentinamente, è un fattore molto pericoloso. Consiglio di avere pronto un piano strategico di trasferimento; invece che restare in America, sarebbe meglio spostarsi in posti come, ad esempio, il Belize”, ha spiegato.

La cospirazione sul cataclisma di Nibiru risale al 1976, quando lo scrittore Zecharia Sitchin affermò di averlo trovato in alcune scritture appartenenti alla popolazione sumerica. Il testo parla del pianeta gigante Nibiru, che orbita intorno al Sole ogni 3.600 anni, popolato da forme aliene chiamate “annunaki” che avrebbero visitato la Terra per trasmettere la conoscenza ai Sumeri.

Nancy Lieder, autoproclamatasi medium extraterrestre, ha ammonito sul pericolo imminente del passaggio del Pianeta X, che andrebbe a schiantarsi sulla Terra. La teoria ha ricevuto un forte impulso quest’anno, quando la NASA ha scoperto un nuovo pianeta nel nostro sistema solare, battezzato “Pianeta Nove”. Tuttavia, gli esperti hanno insistito sul fatto che Nibiru non passerà vicino alla Terra e che la teoria dell’apocalisse è una bufala.