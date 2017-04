Tutti pazzi per le cavallette arrosto: Seattle Mariners costretti a limitare le vendite

NEW YORK – La squadra dei Seattle Mariners limita la vendita del popolare snack a base di cavallette arrostite. Dopo aver sorprendentemente fatto il “tutto esaurito” di cavallette vendute in uno stand nelle prime tre partite della stagione, i Seattle Mariners con un ordinanza d’emergenza vogliono fare in modo che durino anche per il prossimo fine settimana e vogliono imporre un limite per il resto della stagione.

I Seattle Mariners sono una squadra professionistica di baseball della Major League Baseball (MLB), con sede a Seattle, Washington. Nati nel 1977, i Mariners sono membri della West Division della American League (AL).

Il nome “Mariners” ha origine dall’importanza della cultura marina nella città di Seattle. Sono soprannominati anche “the M’s”, un titolo ispirato al loro logo principale nel periodo 1987–1992. Gli attuali colori della squadra sono blu marino, foglia di tè e argento.

Rebecca Hale, portavoce dei Mariners, ha detto a ESPN che la squadra, nelle prime tre partite in casa, ha venduto 901 porzioni di insetti. Le cavallette sono arrostite e condite con lime e chili, vendute a 4 dollari e servite in un contenitore da circa un etto.

“Abbiamo venduto 18.000 cavallette”, ha detto la Hale. “Più di quello che il ristorante Poquitos, che gestisce lo stand, vende in un anno”. La Hale spiega che le cavallette, un antipasto servito nel ristorante Poquitos, sono state aggiunte come novità al menu del campo da baseball ma la squadra non si aspettava che piacessero così tanto.

Tutto è cambiato quando le cavallette, in Messico chiamate chapulines, hanno ricevuto l’attenzione nazionale, riporta newsok.com. A partire da venerdì, i Mariners limiteranno le vendite a 312 porzioni, in onore del grande Edgar Martinez, ha affermato la Hale. Dato il successo delle cavallette, Centerplate riceve continue richieste da fornitori che chiedono se siano anche disponibili alla vendita di grilli e altri insetti commestibili. “Non abbiamo in programma di espandere quella parte di menù”, ha concluso la Hale.