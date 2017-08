HOUSTON – L’uragano Harvey continua a scatenare la sua furia sul Texas. Un furgone con a bordo una famiglia di 6 persone è stato sommerso dalle inondazioni a Houston e gli occupanti si teme per la sorte dei passeggeri. Le vittime sarebbero quattro bambini, tutti minori di 16 anni, che erano con i loro nonni. Si sospetta un’altra vittima a Rockport, sulla costa texana. Se le vittime fossero accertate, il bilancio della violenza dell’uragano salirebbe a 12 persone.

A dare la notizia è l’emittente locale KHOU-TV, secondo cui una coppia con i suoi quattro bambini – il più piccolo di sei anni – sarebbero morti dopo che il loro furgone è rimasto intrappolato nelle acque mentre stavano attraversando un fiume a Greens Bayou, a Houston. Alla guida c’era lo zio dei ragazzi, che sarebbe riuscito a venir fuori dal mezzo prima che fosse sommerso e si sarebbe aggrappato al ramo di un albero.

L’uomo avrebbe detto ai nipoti di scappate dalla porta posteriore ma non sarebbero stati in grado di uscire. Nessun corpo è stato recuperato finora. Il capo della polizia di Houston Art Acevedo ha riferito alla Ap di non avere informazioni sulla notizia riportata dalla tv ma ha aggiunto di essere “davvero preoccupato su quanti corpi troveremo” dopo la devastante alluvione di Harvey.

Al quarto giorno di inondazioni in Texas le previsioni parlano ancora di piogge nelle prossime ore, per quella che è oramai chiaramente una delle catastrofi naturali più disastrose della storia degli Stati Uniti. Intanto il bilancio delle vittime è salito ad almeno dieci morti. Ma – spiegano le autorità – non si ha ancora un’idea chiara di quante siano le persone disperse e quelle ancora bloccate e intrappolate.