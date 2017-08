Uragano Harvey, per ora 5 vittime. Su Twitter: “Siamo intrappolati in casa, aiuto”

DALLAS – Sono almeno cinque finora le vittime dell’ uragano Harvey che si è abbattuto sul Texas. Dopo aver sferzato lo Stato con estrema violenza, l’uragano Harvey ha perso potenza fino a essere declassato a tempesta tropicale. Lo rende noto il centro federale per le previsione degli uragani (Cnh). Adesso l’attenzione si concentra sulle piogge di grandissima portata in arrivo, avverte il Cnh nel suo ultimo bollettino, destinate a provocare “inondazioni catastrofiche e potenzialmente mortali”.

Si moltiplicano su Twitter ed altre reti sociali gli appelli alle autorità e ai soccorritori delle persone rimaste intrappolate dagli allagamenti. Gli autori dei post, spesso rimasti senza elettricità, lasciano indirizzo e numero di telefono, a volte postando anche foto dei loro bambini.

Soccorsi in piena attività negli Usa mentre Harvey, l’uragano declassato ieri a tempesta tropicale, continua a scaricare nell’entroterra texano piogge torrenziali che hanno causato forti allagamenti, la morte di due persone e 14 feriti. Un bilancio che, secondo le autorità locali, potrebbe peggiorare. In campo, o meglio in acqua, ci sono migliaia di soccorritori che con gommoni e mezzi speciali stanno setacciando città e villaggi, da Houston a Corpus Christi, alla ricerca di persone in difficoltà, rimaste intrappolate dalle inondazioni. Molte zone devastate sono inaccessibili e le piogge proseguiranno per alcuni giorni, facendo arrivare il livello dell’acqua ad oltre un metro in alcune località.