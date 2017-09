MIAMI – Incappa in una gaffe il direttore del social media della Casa Bianca, Dan Scavino, che nella giornata di domenica ha pubblicato su Twitter diversi video sull’uragano Irma in Florida. Uno di questi filmati, in cui sono taggati il presidente Usa Donald Trump e il vicepresidente Mike Pence, si è infatti rivelato falso. Scavino ha scritto che le immagini mostravano l’aeroporto internazionale di Miami allagato a causa di Irma, ma lo stesso aeroporto, sempre via Twitter, ha smentito che si trattasse della propria stazione aerea.

Il video, in realtà, risulta essere stato pubblicato su YouTube a fine agosto, prima quindi dell’arrivo di Irma, ed è stato girato all’aeroporto di Città del Messico. Scavino, che più volte ha accusato testate come il New York Times e la Cnn di pubblicare fake news, ha cancellato il tweet “bufala” e si è giustificato spiegando di aver ricevuto un centinaio di foto e video sull’uragano.

Alcuni utenti, tuttavia, non sono stati indulgenti. “Hai il dovere di verificare prima di condividere, è letteralmente il tuo lavoro”, ha twittato Cindy, mentre Gabriela ha evidenziato “l’ironia di confondere il Messico con Miami”, e Monica ha ringraziato l’aeroporto di Miami per “aver fatto venir fuori che le fake news sono diffuse dal nostro stesso governo”.