MIAMI – Beatrice, Charlotte e Isabelle, sono tre gemelle inglesi di sei mesi, tra le sopravvissute più giovani dell’uragano Irma, che in questi giorni sta colpendo le coste americane e caraibiche.

Le gemelline stavano trascorrendo le vacanze insieme ai genitori quando l’uragano si è abbattuto sulle Isole Vergini, a Tortola, dove hanno una casa di famiglia. “Stavo mettendo le piccole a letto quando l’uragano ha letteralmente spazzato via una stanza e parte del balcone”, racconta Katie, mamma delle piccole, al Daily Mail.

Nonostante il grande dispiegamento di mezzi e forze, molte zone restano inaccessibili ai soccorsi, rendendo le operazioni di salvataggio ancora più difficili. Le linee di comunicazione non sono ancora state ripristinate, ed è difficile quindi comunicare con qualcuno. “E’ un sollievo sapere che le mie nipoti stanno bene, ma penso alle migliaia di famiglie lì fuori che vorrebbero avere notizie dai propri cari. Il telefono non funziona più, per non parlare di internet” ha spiegato la mamma di Kate, Annie.

E’ proprio ciò che sta accadendo sull’Isola di Barbuda, dove la famiglia di Afiya Frank, incinta di sette mesi, e di Asha, ex Miss Barbuda, non riesce a mettersi in contatto con le due ragazze. “Non abbiamo loro notizie da mercoledì scorso. Questo silenzio è una tortura. Non sappiamo dove cercarle”, racconta la zia delle ragazze.

La famiglia ha organizzato una raccolta fondi su internet per acquistare un telefono satellitare e trasportarlo in barca fino all’isola, dove il 90% delle abitazioni è stato distrutto e spazzato via.