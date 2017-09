SAN JUAN – Irma è alle porte di Porto Rico: lo confermano le autorità locali, precisando che era quasi un secolo che un uragano di categoria 5 non impattava sull’isola. In Florida invece si corre ai ripari in attesa dell’arrivo del pericoloso uragano, che ha già ucciso due persone nelle Antille: una a Saint Martin e Saint Barthelemy.

Il bilancio parla anche di due feriti gravi e intanto gli esperti si stupiscono per la potenza di Irma, che secondo lo Kerry Emanuel del Mit ha una potenza distruttiva pari a due volte quella delle bombe atomiche esplose durante la Seconda Guerra Mondiale.

Dopo la devastazione nelle Antille, l’uragano Irma si è diretto verso gli Stati Uniti ed è arrivato a Porto Rico, dove porterà piogge e inondazioni. Il Servizio nazionale di meteorologia, ricordando che le raffiche di vento di Irma provocheranno effetti mai visti negli ultimi 100 anni, ha dichiarato:

“L’occhio dell’uragano dovrebbe passare molto vicino a nord di Porto Rico. L’ultimo uragano con una forza simile che si ricordi è il ‘San Felipe’, nel 1928”.

Circa 300 mila persone sono rimaste senza elettricità a Porto Rico a causa dell’arrivo dell’uragano, mentre un migliaio di persone si trovano nei rifugi allestiti negli ultimi giorni. Il governatore dell’isola, Ricardo Rossellò, ha confermato l’interruzione del servizio in diversi comuni del centro e del nord, spesso provocata dalla caduta degli alberi provocata dalle forti raffiche di vento. A subire il ‘black out’ di queste ore è circa il 20% degli abbonati alla compagnia elettrica portoricana.

E così la Florida, fresca della devastazione di Harvey, ha preparato la chiusura di due centrali nucleari d se l’uragano Irma dovesse conservare la traiettoria prevista abbattendosi nel fine settimana sulle Florida Keys, l’arcipelago di Key West, a sud del Sunshine State. Lo rende noto la Nuclear Regulatory Commission. Al momento sono in corso controlli di sicurezza agli impianti di Turkey Point, a sud di Miami, e di St. Lucie, lungo la costa orientale.