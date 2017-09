SAN JUAN (PORTORICO) – Uragano Irma in arrivo: evacuate le Bahamas. Il primo ministro dell’arcipelago caraibico, Hubert Minnis, ha comunicato che il suo governo ha ordinato un’evacuazione obbligatoria delle isole nella parte meridionale dell’arcipelago a causa dell’uragano. Minnis ha detto che l’uragano, di categoria 5, rappresenta una terribile minaccia per le isole di Mayaguana, Inagua, Crooked Island, Acklins, Long Cay e Ragged Island. Le persone che vivono in queste isole saranno trasferite oggi a Nassau nell’isola di New Providence.

Minnis ha detto che sarà la più grande evacuazione dovuta ad un uragano nella storia delle Bahamas. Le persone che non si muoveranno saranno ”in grande pericolo” per la tempesta provocata da quello che definisce un uragano ”mostro”. Il primo ministro dell’arcipelago ha aggiunto che i soccorsi non saranno disponibili per salvare le persone che rimarranno quando l’uragano arriverà al suo massimo livello tra domani e venerdì.