Usa, abusa di una gallina: in carcere per 20 giorni

ROMA – Nell’Oregon, Stati Uniti, Joshua Brian Woltmon, 27 anni, si è dichiarato colpevole di aver abusato s**********e di una gallina ed è stato sbattuto in cella per 20 giorni.

Il disgustoso delinquente è stato arrestato dopo aver toccato in modo inopportuno la gallina con l’obbiettivo di “sollecitare e gratificare il proprio desiderio s******e”.

Woltmon è stato accusato anche di esibizionismo, mostrava il p**e alle persone sempre con l’intento “di sollecitare il proprio desiderio s******e” e, non pago di aver commesso già un reato, ha “minacciato” uno dei presenti con un bastone.

E’ finito in prigione per 20 giorni per l’abuso ai danni della gallina e iscritto nel registro dei reati sessuali.