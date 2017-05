Usa. Addio a donna più anziana d’America, morta a 114 anni

USA, TRENTON – E’ arrivata ai 114 anni e se ne e’ andata: la nonnina d’America e’ morta in un ospedale di Trenton, New Jersey. Adele Dunlap – questo il nome della donna – era diventata la persona più anziana degli Stati Uniti un anno fa, dopo la morte di Goldie Michelson, di 113 anni. Ora la palma della matusalemme Usa e’ nelle mani di Delphine Gibson, 113 anni della contea di Huntingdon in Pennsylvania.

Dai modi dimessi, Adele aveva risposto di recente alle domande di un intervistatore sul segreto della sua longevità:”non saprei, ho sempre solo fatto quello che dovevo fare e non mi sento in alcun modo diversa dalle altre persone”. Unica originalità per Adele è stata sin dalla giovane età quella di ridursi gli anni. Ne dichiarava sempre meno, ha raccontato il figlio Earl Dunlop.

“Ma non saprei cosa ha contribuito alla sua lunga vita – ha ammesso – mia madre non ha mai fatto jogging o particolari esercizi, ha sempre mangiato ciò che voleva e sino a quando mio padre ebbe un infarto era una fumatrice. Adele Dunlop era nata a Newark nel 1902, ha fatto la maestra sino a quando è andata in pensione giovane per allevare i suoi tre figli.