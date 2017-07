Usa. Commuove cucciolo di giraffa Julius, morto dopo 1 mese dalla nascita

USA, BALTIMORA . Il cucciolo di giraffa Julius non ce l’ha fatta. Lo ha comunicato il Maryland Zoo di Baltimora dove Julius era nato lo scorso 15 giugno, ma da subito la sua vita era aggrappata ad un filo.

Il responsabile dello zoo, Don Hutchinson, nel dare la notizia ha sottolineato che l’intero staff, tra veterinari e assistenti degli animali, ha fatto tutto il possibile in una lotta contro il tempo nel tentativo di tenere Julius in vita, ma non e’ bastato.

Era troppo fragile: fin dalla nascita non era stato in grado di imparare a nutrirsi dalla madre Kesi e non aveva

a sufficienza per difendersi dalle malattie. Per potenziare il suo sistema immunitario era stato sottoposto anche a due trasfusioni, con plasma giunto in un caso dallo zoo di Columbus in Ohio e nell’altro dal Cheyenne Mountain Zoo del Colorado.

La dottoressa Samantha Sander, veterinario presso lo zoo, ha confermato che la situazione era precipitata rapidamente inducendo quindi a decidere per l’eutanasia.