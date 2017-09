NEW YORK – Fa pulizie di casa e trova murato il cadavere di un bimbo. La macabra scoperta è stata fatta dal proprietario di un’abitazione a Wichita, in Kansas, Usa.

Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, l’uomo stava sistemando quando ha scoperto una struttura in cemento in una delle pareti. Ha sentito anche uno strano odore. Ha chiamato la polizia che, dopo aver rimosso la struttura, ha rinvenuto i resti del cadavere di un bimbo, approssimativamente di tre anni.

Le manette sono scattate per gli ex inquilini della casa, un uomo e una donna rispettivamente di 40 e 35 anni. Gli agenti stanno indagando per scoprire l’identità del piccolo.