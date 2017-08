NEW YORK – In Massachusetts, negli Stati Uniti, un uomo gioca a Powerball e intasca la bellezza di 758,7 milioni di dollari, il secondo jackpot più alto mai vinto negli Usa.

Il biglietto fortunato con i numeri 6, 7, 16, 23 e 26 e il Powerball, 14, è stato acquistato in un negozio di Watertown, in Massachusetts. Se l’anonimo vincitore vuole portare a casa l’intera somma, dovrà accettare delle rate annue nell’arco di 29 anni, ciascuna di 26,2 milioni di dollari accreditati sul conto bancario.

Ma la maggior parte delle persone sceglie una cifra forfettaria minore: in questo caso sarebbero 443,3 milioni di dollari, meno le tasse federali e statali che generalmente assorbono più del 30% delle vincite.

Nei 44 Stati americani in cui si tiene la lotteria, il denaro raccolto viene utilizzato per finanziare programmi governativi e ciascuno sceglie come meglio crede: ad esempio borse di studio per il college o investimenti nei trasporti.

Negli Stati Uniti lo scorso anno le vendite di biglietti della lotteria nazionale sono aumentate per un ammontare di circa 80 miliardi di dollari, un aumento di 7 miliardi dal 2015.

Il Powerball si gioca in 44 Stati, oltre che a Washington, DC, Porto Rico e le Isole Vergini americane, spiega il Daily Mail. Le palline bianche di Powerball sono numerate da uno a 69. La “potente” pallina rossa da uno a 26 e i biglietti per partecipare alle estrazioni due volte alla settimana, 2 dollari ciascuno.