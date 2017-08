NEW YORK – Mallory Grossman da tempo veniva perseguita su Instagram e Snapchat da un gruppo di bulli che la prendeva in giro e la insultava in ogni modo. La madre, esasperata, ha denunciato tutto alla sua scuola di Rockaway Township, nel New Jersey. In quegli stessi istanti, la 12enne si è suicidata.

I fatti, ricorda il Daily Mail, sono avvenuti lo scorso giugno ed ora la famiglia Grossman ha fatto sapere che citerà in giudizio il distretto scolastico, accusando gli amministratori di non aver mai fatto nulla, nonostante in molti fossero consapevoli delle molestie e degli abusi ai quali era continuamente sottoposta Mallory, sia a scuola che sui social media.

“La vita di Mallory è finita tragicamente quando i suoi compagni hanno iniziato a guidarla in questa tragedia coi loro telefonini”, ha detto l’avvocato di famiglia, Bruce Nagel. “Per mesi l’hanno insultata con messaggi, Instagram e Snapchat. Le hanno detto di tutto”.

Nagel ha spiegato che la famiglia di Mallory vuole intraprendere questa azione legale anche e soprattutto con l’intenzione di “fermare l’epidemia di bullismo tra adolescenti e pre-adolescenti e impedire che in futuro avvengano tragedie simili”.

Alcuni amici di famiglia hanno avviato una campagna su GoFundMe per aiutare la famiglia con le spese del funerale: l’obiettivo era ventimila dollari, ma in pochi giorni le donazioni hanno superato 70mila dollari. Buona parte sarà donata in beneficenza.