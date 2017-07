Usa. Mcdonald’s, al via consegne a domicilio come la pizza per rilancio vendite

USA, NEW YORK – Gli hamburger a domicilio di McDonald’s sbarcano a New York. Dopo aver sperimentato il programma di consegne in varie citta’, il colosso del panino si sottopone al suo test piu’ importante: la conquista di New York, dove le consegne a domicilio sono molto usate e il mercato competitivo.

Le consegne sono l’ultimo tentativo in ordine temporale di McDonald’s di rilanciare le vendite. ”Porteremo l’esperienza di McDonald’s nelle case e nei posti di lavoro di piu’ clienti. Vediamo nel settore un significativo potenziale” afferma l’amministratore delegato, Steve Easterbrook, assicurando che le consegne di McDonald’s saranno rapide, al massimo 30 minuti.

Il mercato delle consegne a domicilio dei ristoranti negli usa vale 100 miliardi di dollari.