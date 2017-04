Usa, niente immunità per i poliziotti che hanno rapporti con le lucciole su cui indagano

NEW YORK – I poliziotti sotto copertura del Michigan perderanno presto l’immunità dall’azione penale se verranno scoperti ad avere rapporti sessuali con le prostitute sulle quali stanno investigando.

Il disegno di legge, approvato all’unanimità dal Senato dello Stato del Michigan, abrogherebbe infatti l’esenzione ottenuta dagli agenti di polizia incaricati a risolvere crimini legati alla prostituzione.

“Questa manovra mira a eliminare l’opportunità, per coloro che si trovano sotto copertura, ad avere rapporti sessuali con le persone su cui stanno indagando” ha spiegato la senatrice Judy Emmons; la senatrice ha affermato che gli ufficiali “non vengono addestrati” per utilizzare queste tattiche, riconoscendo che l’immunità deve essere eliminata al più presto, soprattutto quando i legislatori stessi combattono per porre fine alla tratta di esseri umani in tutto il Paese.

Bridgette Carr, professoressa di legge all’università del Michigan e direttrice della scuola “Human Trafficking Clinic”, ha affermato che il Michigan è l’unico Stato nel Paese che ancora fornisce l’immunità alle forze dell’ordine.

“Da ex sceriffo, posso confermare che questa tattica non è mai stata usata in nessun dipartimento di polizia e che nessuno lo permetterebbe mai” ha spiegato il senatore Rick Jones. Ma la Carr non è d’accordo, e spiega che sarebbe comunque difficile tenere traccia di tale pratica e capire se sia utilizzata o meno: “E’ complicato sapere se ciò sia o meno accaduto, proprio a causa dell’immunità di cui godono gli agenti. Stiamo parlando di persone con molto potere, che si confrontano, invece, con elementi decisamente vulnerabili” ha detto al Detroit free press.

La senatrice afferma di aver lottato per anni affinché questo tipo di immunità fosse eliminato, e che grazie all’incontro con il repubblicano Gary Glenn, che ha cominciato a lavorare su un disegno di legge simile, è riuscita a sollevare l’argomento, per molti scomodo.

L’ultimo Stato degli Usa ad aver eliminato tale immunità sono le Hawaii, che hanno modificato il disegno di legge nel 2014.