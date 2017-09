NEW YORK – Lori e Chris Coble hanno perso i loro tre bambini in un terribile incidente stradale nel 2007. Un dolore immenso, con i figlioletti che avevano appena 5, 4 e 2 anni. Dieci anni dopo, Lori è rimasta incinta e avviene il miracolo: è in dolce attesa di 3 gemelli, un maschio e due femmine proprio come i figli scomparsi.

La storia della famiglia Coble ha commosso il mondo. Un giorno di maggio 2007 Lori stava portando i figli al luna park per festeggiare il quinto compleanno del maschietto Kyle, insieme alle bimbe Emma e Katie e alla loro nonna. Una gita che si trasformò in tragedia quando la loro auto fu travolta da un camion.

Subito furono soccorsi e portati in ospedale, dove li raggiunse il padre Chris. Le bimbe però erano già morte, mentre Kyle era tenuto in vita solo dalle macchine e alla fine i genitori hanno deciso di lasciarlo andare e di staccare la spina. La moglie Lori invece è rimasta ferita, ma non ricordava nulla dello schianto.

La vita per questa coppia è stata difficilissima, il dolore immenso fino a quando non anno deciso di avere altri bambini. Dieci anni dopo, Lori ha scoperto di essere incinta e stavolta di tre gemelli: Ashely, Ellie e Jake. Se cancellare il dolore è impossibile, le tre nascite hanno ridato speranza a questa famigli: