NEW YORK – Uno squalo bianco si avvicina pericolosamente a due surfisti ma, per loro fortuna, sceglie di azzannare una foca. Il sangue però, spaventa i bagnanti, convinti che lo squalo abbia colpito i surfisti. “A un certo punto ho pensato: ‘Sono morto’, non credevo di avere più speranze” racconta uno dei surfisti.

“Vedevo le persone che correvano e urlavano gesticolando verso di noi – racconta – e ho pensato che volessero segnalarci l’attesa eclissi di sole: ho guardato in cielo, ma non ho visto nulla che assomigliasse a un’eclissi e ho continuato a chiedermi cosa volessero dirci”.

“Mi sono voltato a sinistra – racconta un altro surfista – e ho visto un mio amico annaspare, con qualcosa che fluttuava accanto a lui e tutto intorno una grande chiazza di sangue: ero sicuro che lo squalo avesse addentato una persona, quasi sicuramente lui”. E invece, per fortuna di tutti, lo squalo ha preferito una foca lì vicino lasciando perdere i surfisti.