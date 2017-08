NEW YORK – Le hanno indotto il parto con dei farmaci, hanno strappato la neonata dal suo grembo. Poi le hanno tolto la vita e hanno chiuso il cadavere in un sacco, gettandolo nel vicino fiume per disfarsene. La verità è infine emersa sulla morte di Savanna LaFontaine-Greywind, una donna di 22 anni scomparsa lo scorso 19 agosto da Harvood e il cui corpo è riemerso dal fiume domenica 27 agosto. Savanna era incinta di 8 mesi e i suoi vicini di casa, William Hoehn e Brooke Crews, l’hanno ammazzata per rubarle la bimba perché non potevano avere figli loro.

Antonio Palma su Fanpage scrive che la coppia è stata arrestata il 30 agosto e gli agenti hanno trovato la neonata nella loro casa. I due hanno dichiarato che si trattava della figlia, ma durante l’interrogatorio sono crollati e si sono contraddetti, finendo per confessare di aver rubato la bimba a Savanna dopo averla uccisa ed essersi disfatti del cadavere: