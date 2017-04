Usa, violenze e abusi sugli studenti: collegio sotto inchiesta

BOSTON – Un investigatore ingaggiato dal convitto “Choate Rosemary Hall”, nel Connecticut, ha scoperto come nel collegio si commettessero violenze sessuali su alcuni studenti, molestati da dodici ex membri della facoltà e del personale.

Il rapporto consegnato dall’investigatore afferma che le violenze sono andate avanti dal 1963 al 2010, e che includevano “baci intimi” e “rapporti sessuali forzati”, per cui gli studenti venivano probabilmente obbligati con le minacce. Al momento, tuttavia, nessuna delle persone coinvolte è stata accusata e non esistono dichiarazioni rilasciate dagli attuali studenti, come riportato dal New York Post.

In alcuni casi, come riferito dal verbale, la scuola ha reagito molto rapidamente in risposta alla presunta miscondotta sessuale, mentre altri casi sarebbero stati occultati. Il collegio ha rilasciato delle scuse ufficiali alle vittime delle violenze.