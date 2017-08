ROMA – C’è un villaggio, nei Caraibi, dove a 12 anni le bambine diventano naturalmente maschi. Un cambio di s***o che dipende da un raro disturbo genetico e che si verifica in un bambino su 90. A raccontare lo strano fenomeno è un documentario della Bbc girato nel villaggio di Salinas, nella Repubblica Dominicana, dove i bimbi alla nascita sembrano bambine ma poi il testosterone aumenta e con l’arrivo della pubertà compaiono testicoli e p**e.

Cristina Marrone sul Corriere della Sera scrive che il rarissimo disturbo genetico è causato dalla mancanza di un enzima che impedisce la produzione del dido-testosterone già nel grembo materno:

“Si stima che il fenomeno colpisca un bambino su 90 e la BBC2 ha dedicato a questo mistero una puntata dei documentari scientifici «Countdown to life: the extraordinary making of you» che andrà in onda a settembre con l’intervista ad alcuni di questi ragazzi. Nel villaggio la transizione di s***o non è più considerata anormale. Il terzo s***o viene accettato e questi bambini sono semplicemente chiamati «guevedoces» che, letteralmente, si traduce in «p**e a 12 anni. «I guevedoces sono a volta anche chiamati anche machiembras, che significa prima donna, poi uomo» spiega Michael Mosely, divulgatore scientifico che ha viaggiato nella Repubblica Dominicana, dove ha incontrato questi ragazzi. Le loro storie sono state studiate negli anni Settanta dagli endocrinologi della Cornell Julianne University”.