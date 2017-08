VIRGINIA – Stato di emergenza in Virginia dove non si fermano le violenze fra suprematisti bianchi e contro-manifestanti a Charlotteville. Un’auto è finita contro la folla durante la manifestazione. Secondo quanto riportato dai media locali ci sono diversi feriti. L’auto si è schiantata contro gli oppositori dei suprematisti. La polizia ha intanto proclamato l’allerta per assembramento illegale e ha iniziato lo sgombero dell’Emancipation park dove sono avvenuti gli scontri. Anche il presidente Donald Trump, dopo la moglie Melania, è intervenuto per condannare le violenze. “Non c’è posto per questo tipo di violenza in America“, ha twittato il capo della Casa Bianca.

Secondo la polizia di Charlottesville, diverse persone sono rimaste ferite, ma le autorità non hanno fornito un bilancio. Gli scambi di slogan tra i manifestanti, che indossavano bandiere confederate e scudi, e gli oppositori, che accusavano gli organizzatori di avere un’ideologia di estrema destra, sono sfociati rapidamente in colpi e pugni. Jason Kessler, organizzatore della marcia, ha detto in un comunicato che si tratta di difendere il primo emendamento della Costituzione, che tutela la libertà di espressione, e di sostenere “i grandi uomini bianchi che vengono diffamati, calunniati e demoliti negli Stati Uniti”. Charlottesville, 300 chilometri a sud ovest di Washington, conta 46mila abitanti ed è la sede della università della Virginia.