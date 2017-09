PLAINVILLE – Un piccolo aereo turistico che stava svolgendo una manovra per atterrare al Robertson Airport di Plainville, nel piccolo Stato americano del Connecticut, ha urtato violentemente un albero di un parcheggio, provocando un incidente.

Per fortuna a bordo del velivolo c’era solo il pilota, l’80enne Manfred Forst, che è riuscito a cavarsela con qualche lieve ferita. Sullo schianto, avvenuto la mattina di lunedì 11 settembre, sta indagando l’Amministrazione di Aviazione Federale degli Stati Uniti.

Oltre all’albero (e all’aereo) non si registrano altri danni: il velivolo infatti non ha colpito nessuna delle auto presenti in quel momento nel parcheggio. Il video dell’incidente è stato postato su YouTube dal locale dipartimento di polizia, dopo essere stato ripreso da una telecamera di sorveglianza.