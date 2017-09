NEW DELHI – Dopo l’omicidio del piccolo Pradyuman Thakur, bambino di sette anni ammazzato durante una tentata violenza, la Ryan International School di Gurgaon, in India, per tre mesi sarà controllata dal governo di Haryana, come affermato dal primo ministro ML Khattar.

Khattar, che ha incontrato la devastata famiglia del bambino, ha anche detto di aver chiesto un’indagine al Central Bureau of Investigation (CBI) sull’omicidio che ha riempito d’orrore la nazione, scrive ndtv.com.

Pradyuman, alunno della seconda classe di scuola primaria, è stato trovato s******o dopo essere andato nel bagno vicino all’aula, pochi momenti dopo aver salutato il padre. L’autista del bus scolastico, Ashok Kumar, ha confessato di aver ucciso il ragazzo dopo aver tentato un’aggressione s******e ed è stato arrestato.

Dai filmati di sicurezza che fermano gli ultimi attimi di vita del bambino, si vede l’autista già in bagno nel momento in cui entra Pradyuman. Si vede il piccolo strisciare fuori da bagno e collassare accanto a un muro. Non è noto perché il bambino sia stato portato in ospedale a mezz’ora di distanza dall’aggressione, come mostra il filmato.

I genitori del ragazzo hanno asserito che c’è una copertura da parte della direzione della scuola. “Non abbiamo creduto a ciò che è stato detto, per cui ci siamo rivolti alla Corte Suprema e ci hanno assicurato un’indagine del CBI. Forse ora mio figlio otterrà giustizia”, ha detto la provata madre.

Dopo i gravi errori scoperti, i dirigenti scolastici sono stati arrestati mentre i fondatori della scuola, a Mumbai, hanno cercato di mettersi al riparo da un provvedimento della polizia. L’omicidio del bambino ha spinto le scuole di tutto il Paese a rivedere le misure di sicurezza.