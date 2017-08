IL CAIRO – Drammatico incidente ferroviario in Egitto. Decine di persone, 36 secondo l’ultimo bilancio, sono morte nello scontro tra due treni nella zona di Khorshid, ad Alessandria d’Egitto. I feriti sono 123. La collisione è avvenuta fra un treno proveniente dal Cairo ed uno da Port Said, vicino ad Alessandria, nel nord dell’Egitto.

L’autorità nazionale delle ferrovie egiziane ha reso noto che uno dei due treni, quello partito dal Cairo diretto ad Alessandria, si è scontrato con la coda dell’altro convoglio, partito da Port Said, che era in attesa in una piccola stazione nel distretto di Khorshid. Nel comunicato non si dà notizia sulle cause dell’incidente, ma si specifica che un’indagine è in corso.

Il sistema ferroviario egiziano ha un record negativo in fatto di sicurezza, e centinaia di persone sono rimaste vittime di diversi incidenti negli ultimi anni.

Nel luglio del 2008 44 persone morirono vicino a Marsa Matruh, nel nord-ovest dell’Egitto, nello scontro fra un tir e un pullman ad un passaggio a livello. Nell’agosto del 2006 almeno 58 egiziani vennero uccisi e 144 feriti in un incidente fra due treni. Per quell’incidente un tribunale egiziano ha condannato 14 impiegati delle ferrovie ad un anno di prigione per negligenza.

Ma il peggiore incidente ferroviario in Egitto avvenne nel 2002, quando 373 persone morirono nell’incendio divampato in un treno affollato a sud della capitale.