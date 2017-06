YOUTUBE India, si spezza il cavo della funivia, cabina precipita nel vuoto: 7 morti

NEW DELHI – Terribile incidente in India domenica 25 giugno. Sette persone sono morte dopo che una cabina di una funivia nello Stato di Jammu & Kashmir è precipitata al suolo rotolando per centinaia di metri per la rottura del cavo a cui era appesa, provocata da un albero abbattuto dal vento.

L’incidente è avvenuto nella località turistica di Gulmarg e il sistema di emergenza, che si è attivato subito, ha bloccato altre 15 cabine che erano in viaggio e circa 150 persone sono state salvate dopo alcune ore dai soccorritori. Le vittime sono quattro componenti di una famiglia di turisti di New Delhi e tre guide turistiche kashmire.