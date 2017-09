MOSCA – Strage sfiorata in una scuola in Russia. Un ragazzo di 15 anni ha aperto il fuoco in classe con una arma pneumatica, e ha ferito alcuni compagni e un’insegnante, Lyubov Kalmykova, 39 anni, che è stata ricoverata in terapia intensiva per alcune ferite ricevute alla testa.

E’ accaduto la mattina di martedì 5 settembre nella cittadina di Ivanteevka, nei pressi di Mosca. In tutte le persone portate in ospedale sono quattro: l’insegnante e tre studenti che hanno tentato di scappare dalle finestre. Non è al momento chiaro quale siano le ragioni del gesto.

Secondo quanto hanno raccontato alcuni testimoni che hanno assistito alla scena il ragazzo sarebbe entrato in classe gridando “che era venuto qui per morire”.