Alain Senderens, morto lo chef francese che rinunciò alle 3 stelle Michelin

ROMA – E’ morto Alain Senderens, lo chef francese che nel 2005 rinunciò clamorosamente alle tre stelle che la guida gastronomica Michelin attribuiva da 28 anni al suo ristorante. Lo chef è morto lunedì sera all’età di 77 anni nella sua casa di Corrèze.

Conosciuto per la sua passione dell’accordo perfetto tra cibi e vini, Senderens è stato uno dei più grandi chef stellati di Francia, considerato uno dei paladini della Nouvelle Cuisine francese negli anni ’60 e ’70 con Paul Bocuse e Michel Gerard. Dal 1978 Senderens ha conquistato le tre stelle Michelin, prima dirigendo a Parigi il ristorante L’Archestrate, in rue de Varenne, poi dal 1985 il ristorante Lucas Carton, vicino a place de la Madeleine. Nel 2005, provocando grande scalpore, chiese alla guida Michelin di essere esentato dai giudizi stellati, trasformando il suo locale in un bistrot di lusso, ribattezzato semplicemente Senderens.

«Non è né per motivi economici – disse nel 2005 lo chef francese motivando la sua decisione – né per il timore di perdere una stella. Voglio fare un nuovo ristorante con un servizio meno ampolloso, più semplice e simpatico”. A 65 anni, lo chef si lanciò in un nuovo progetto di ristorazione “senza troppi vezzi e più abbordabile”.