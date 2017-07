Carbonara con vino e panna: ricetta di Nigella Lawson fa infuriare il web

ROMA – Passi per la pancetta al posto del guanciale, ma il vino bianco e la panna proprio no. Questa volta a fare scempio della carbonara è la cuoca di successo, nonché scrittrice e conduttrice televisiva, Nigella Lawson. Dopo aver postato la foto e la ricetta su Facebook non ci è voluto molto per scatenare l’ira del web. Una pioggia di insulti si sono rincorsi in poche ore sul profilo della Benedetta Parodi inglese. Tra quelli più divertenti: “Nigella sei una donna meravigliosa ma le tua ricette sono la morte delle ricette italiane, letteralmente! No alla panna nella carbonara, mai, soltanto uova”, scrive un utente.

Più mite il commento di un suo fan che si mostra rattristato perché la sua esperta di cucina preferita non ha seguito la ricetta tradizionale: “Amo Nigella più di qualsiasi altro chef stellato Michelin. Ho provato tutte le sue ricette. E anche questa. E’ deliziosa, davvero. Ma non è una carbonara”.

Furioso invece il commento di un italiano: “E’ una tua ricetta, non è la carbonara. Non c’è il vino, non c’è la panna, soltanto uova nella vera carbonara italiana”. A questo si aggiunge anche quello di un altro utente che consiglia all’esperta di cucina e a tutti i cuochi inglesi di andare a lavare i piatti.