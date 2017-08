GENOVA – La focaccia di Recco conquista una dedica speciale da parte di Amazon. Il piatto tipico genovese infatti conquista una t-shirt dedicata nella categoria dei “funny gift“, i regali divertenti offerti dal sito.

Daniela Bernini, anima del Consorzio Focaccia di Recco, ancora è emozionata quando racconta che tra le t shirt funny gift Amazon Usa ne ha inserita una che recita “Io odio le persone a cui non piace la focaccia di Recco col formaggio”:

“Facendo ricerche su internet, come facciamo di solito, ci siamo imbattuti su questa maglietta e per noi è stata davvero una piacevole sorpresa. Ed è l’unica specialità italiana che hanno messo in catalogo con una t shirt. Questo vuol dire che ormai abbiamo consolidato la fama internazionale di questo prodotto che rappresenta una città di neanche 10 mila abitanti”.

Il primo ad aver parlato della Focaccia di Recco Oltreoceano è stato il critico gastronomico Robert Plotkin che nel 1991 nel suo libro “Food in Paradise” dedicato alla cucina della Riviera di Levante e della Costa Azzurra parlava della Focaccia di Recco come “the most additive food of the world”, cioè il cibo che più di tutti provoca dipendenza.