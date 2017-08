ROMA – Sei davvero sicuro di sapere come affettare il pane al meglio per avere delle fette perfette? A instillare il dubbio sarà il metodo spiegato da Sarah Jampel, che lavora in un ristorante di New York, e che nel suo sito Food 52 svela cosa è necessario per tagliarlo. Prima di tutto serve una mano ferma e poi è importante la posizione: mai iniziare dall’alto, ma poggiarlo su un fianco per preservarne la forma originaria.

A svelare come tagliare il pane è il sito del Daily Mail, che riporta i consigli della Jampel pubblicati sul suo sito. Poggiando la pagnotta su di un fianco la posizione è indubbiamente più scomoda, ma se si tiene la mano ben ferma e si affonda il coltello si possono ottenere delle fette solide e compatte e ben tagliate.

La Jampel assicura che a New York sono in molti i ristoranti che hanno adottato questa tecnica, che funziona in modo particolarmente efficiente per pagnotte soffici e ben lievitate. Il metodo, assicura la donna, funziona bene anche per il pane dalla crosta croccante, l’unico accorgimento è usare più pressione per tenerlo fermo durante il taglio.