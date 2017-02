Purè come si fa? Ecco come si fa: ricette ed errori

ROMA – Preparare un ottimo purè non è facile. Patate, latte, burro: questi i tre ingredienti da utilizzare, ma nonostante siano pochi i passaggi da seguire è facile sbagliare e spesso non si riesce ad ottenere la consistenza desiderata. Il primo e più comune errore in cui si rischia di incorrere è quello di non dosare bene i tre ingredienti. Patate e burro devono essere ben bilanciate, il latte va aggiunto caldo mentre il burro deve essere freddo.

Salvo Cagnazza sul quotidiano La Stampa scrive che spesso quando si cucina le insidie più grandi si nascondono proprio nella realizzazione dei piatti più semplici. Pensate proprio al purè: il primo passo è lessare le patate in acqua salata, sbucciarle e schiacciarle. Poi aggiungere il burro, la noce moscata, altro sale se necessario e mescolare aggiungendo lentamente latte caldo, fino a raggiungere la consistenza cremosa desiderata. Cagnazza ha chiesto consiglio per la preparazione al famoso chef Valentino Scerpa del ristorante Il Margutta di Roma: