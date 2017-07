Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, Dagospia: "Lui massimamente dotato, ma..."

ROMA – Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri insieme sono lo scoop dell’estate. L’allenatore della Juventus è stato immortalato in compagnia della attrice, ex ragazza di Non è la Rai, in atteggiamenti più che mai intimi. Ma pare che il servizio fosse stato “ordito a Roma, in ambienti cinematografici”, almeno così scrive Albertina Grey su Dagospia.

L’estensore dell’articolo parla di un Massimiliano Allegri “massimamente dotato di argomenti fisici“, che però non aiuterebbe la giovane ex signora Renga:

Davvero una grande notizia, ma in sé una cosa di cattivo gusto, scrive Albertina Grey. Pare che questo allenatore della Juventus sia massimamente dotato di argomenti fisici. Ma ugualmente non basta.

E qui parte l’ipotesi di una “crisi dei 40 anni” per Ambra, perché