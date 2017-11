ROMA – L’enigma lanciato da Dagospia ha scatenato la curiosità dei gossippari. Come riporta il sito di D’Agostino, citando Vanity Fair infatti: “Dicono che un attore ballerino, che vuole la luna, sia stato sorpreso a fare prove da cowboy nel giardino-set”. Il vip sorpreso però sembra che non stesse proprio su un equino: “Il cavallo – continua Dago – non era vero, ma a dondolo. E mignon. Nonostante tutto, la sua virilità avrebbe retto, dicono”.

Chissà che non c’entri ancora una volta il famigerato Mario, “un lussurioso nano che lavora in corso Sempione“, del quale Alberto Dandolo per Dagospia aveva scritto nel luglio del 2016. Mario frequentava un “noto presentatore Rai, sposato e con prole”. L’identità anche quella volta era rimasta avvolta nel mistero.