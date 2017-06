Dagospia: Elena Sofia Ricci sarà Veronica Lario in Loro di Paolo Sorrentino

ROMA – Sarà affidato a Elena Sofia Ricci il ruolo di Veronica Lario nel film Loro di Paolo Sorrentino, ispirato alla figura di Silvio Berlusconi. Lo anticipa Dagospia in un breve flash in cui scrive, ironicamente:

“Per il suo film su Berlusconi, Paolo Sorrentino ha scelto Elena Sofia Ricci nel ruolo di Veronica Laio! Che è un po’ come affidare a Nadia Rinaldi l’interpretazione di Marilyn Monroe…”.

Loro è il titolo del nuovo film di Sorrentino, sul set quest’estate a luglio. E’ incentrato sulla figura di Silvio Berlusconi e la sua corte: il ‘loro’ del titolo evoca subito l’immagine storica di Berlusconi. Correva l’anno 1995 e alle Bermuda faceva jogging con gli amici di sempre: Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, Carlo Bernasconi, Gianni Letta e Marcello Dell’Utri. E anche il ‘loro’ al femminile inteso come Ruby Rubacuori e le olgettine.

Sorrentino e Umberto Contarello stanno finendo la sceneggiatura che intanto ha un protagonista: Toni Servillo, il grande interprete campano, quasi un attore feticcio per Sorrentino, insieme alla quinta collaborazione dopo L’uomo in più, Le conseguenze dell’amore, Il Divo e il film Oscar La Grande Bellezza. Curiosamente è il secondo film di Sorrentino con Servillo presidente del consiglio, dopo Il Divo in cui interpretava Giulio Andreotti ora Loro nei panni di Berlusconi.

“Perché un film su Berlusconi? Perché sono italiano e voglio fare film sugli italiani. Berlusconi e’ un archetipo dell’italianità e attraverso lui puoi raccontare gli italiani”, aveva detto a Cannes, giurato del Festival del cinema.