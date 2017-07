Dagospia: “Federica Sciarelli sta per lasciare Chi l’ha visto?. Troppe pressioni per il caso Consip”

ROMA – Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? Secondo quanto scrive Dagospia, “è questa la clamorosa indiscrezione che da giorni circola ai piani alti di Viale Mazzini”. Una indiscrezione che sarebbe stata annunciata alla presentazione dei Palinsesti Rai, ma non si escludono colpi di scena.

Secondo quanto scrive il sito di Roberto D’Agostino,

fonti vicine alla conduttrice la descrivono come una donna estremamente provata dal polverone mediatico che l’ha travolta.

Dal 27 giugno scorso, infatti, la giornalista e conduttrice Rai è indagata con l’accusa di concorso in rivelazione di segreto d’ufficio nell’inchiesta sul caso Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione. Secondo le ipotesi accusatorie, Sciarelli avrebbe fatto da tramite tra Il Fatto Quotidiano e il magistrato Henry John Woodcock per la pubblicazione di materiale coperto dal segreto istruttorio.

Continua Dagospia:

Un caso che starebbe portando la Sciarelli a vagliare con attenzione il futuro in tv. Qualche tempo fa aveva deciso di dire addio a Chi l’ha visto? per tentare la carriera dirigenziale a Rai3, salvo poi ripensarci. Ora nuovi dubbi e la voglia di affrontare questo caso con maggiore serenità evitando imbarazzi alla Rai. Dal 2004 è alla conduzione del famosissimo programma di Rai3 con ottimi ascolti e un seguito importante sui social network. Lasciare o restare? La prima ipotesi sembra al momento più concreta. Per la rete diretta da Daria Bignardi si tratterebbe di un altro duro colpo dopo il trasloco di Fabio Fazio su Rai1.