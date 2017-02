Lapo Elkann, Dagospia: “Notte porcina in Viale Monza a Milano”

ROMA – Lapo Elkann in Viale Monza a Milano? Per una serata non proprio innocente, almeno stando a quanto scrive Dagospia.

Scrive Alberto Dandolo per Dagospia:

Lapo perde il pelo ma non il vizio. Che ci faceva l’altra notte nella porcina Viale Monza a Milano? Avrà forse rivisto dei vecchi amici? Certo è che ha anche incrociato a sua insaputa un noto conduttore Mediaset che è solito frequentare un condominio sito nella stessa via e assai caro al rampollo…

Una settimana dopo l’archiviazione delle accuse nei suoi confronti per il falso sequestro, Lapo era tornato su Facebook e Instagram per annunciare il suo addio ai social. “Comincia una nuova fase per me, personale e professionale, e la vorrei vivere nella vita reale, ‘offline’, anziché in quella virtuale”, ha scritto l’imprenditore che ha ringraziato “tutti i follower” del suo account. Sia “coloro che mi stimano” sia “quelli che hanno espresso opinioni diverse che meritano comunque rispetto”.

Perché, ha sottolineato, “tutti assieme mi avete spronato a migliorare”. Tanti i ‘like’ e i commenti, molti dei quali di affetto e di comprensione, raccolti in pochi minuti dal post, accompagnato da una sua foto di oggi in cui sorride. “Questo non vuole essere un addio, semmai un arrivederci”, ha concluso Lapo, che ha ringraziato “tutti di tutto”.