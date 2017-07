Silvio Berlusconi e Veronica Lario, telefonata di fuoco sul bacio di Luigi

MILANO – Telefonata di fuoco tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. I due ex coniugi, secondo quanto racconta il ben informato Dagospia, si sarebbero sentiti dopo mesi di gelo. Il soggetto della discussione? Luigi Berlusconi. Il 28enne, ultimogenito dell’ex premier, è stato paparazzato dal settimanale Oggi, mentre era in vacanza con gli amici a Villa Certosa. E mamma e papà si sono a dir poco preoccupati, per non dire scaldati su quelle foto.

Il più giovane rampollo di casa Berlusconi pizzicato a baciare sulle labbra un altro uomo proprio nella villa simbolo del papà viveur, ha innescato battute a catena sui social, molte di pessimo gusto. Scrive Dagospia: