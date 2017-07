730 precompilato: quando scade, come iscriversi, modello Redditi

ROMA – C’è tempo fino al 24 luglio per l’invio del modello in versione precompilata o per la consegna al Caf. Per scaricare il proprio modello 730 precompilato dal sito Fisconline dell’Agenzia delle Entrate è necessario avere le proprie credenziali di accesso. Innanzitutto bisogna collegarsi a dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it e inserire il proprio codice fiscale, la password e il pin Fisconline, che possono essere richiesti direttamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il sistema fornisce subito le prime 4 cifre del pin a 10 cifre, mentre le ultime 6 vengono spedite per posta, insieme alla password, entro 15 giorni.

Lunedì 24 luglio è l’ultimo giorno a disposizione per l’invio del modello in versione precompilata o la consegna al Caf. L’invio va effettuato entro il 24 luglio nel caso del 730 o entro il 2 ottobre nel caso del modello Redditi (ex Unico).Per qualsiasi domanda sono disponibili i numeri 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Attivo anche dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, lo sportello social su Facebook, che fornisce supporto di carattere generale. Faq e informazioni generali anche nel sito di assistenza alla compilazione della dichiarazione. Se poi il modello è già stato inviato e ci si accorge di aver commesso errori è comunque possibile rimediare. Si può presentare un modello 730 integrativo, rivolgersi ad un Caf o un professionista abilitato entro il 25 ottobre. Altrimenti è possibile correggere il 730 presentando il modello Redditi. La scadenza in questo caso è quella del 2 ottobre, dato che il 30 settembre è sabato.